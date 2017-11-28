BEŞİKTAŞLI ORKAN ÇINAR, MANİSASPOR'A ATTIĞI GOLLE PARMAK ISIRTTI
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Orkan Çınar, Türkiye Kupasında karşılaştıkları Manisaspor'a attığı aşırtma golüyle beğeni topladı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda saat 14:30'da Grandmedical Manisaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın gol şovuna dönerken Orkan Çınar'ın attığı beğeni topladı.
Maçın 34. dakikasında sol kanattan topu ceza sahasına doğru süren Orkan, kaleci Emrullah'ın öne çıktığını görünce ceza sahasına girmeden aşırtma vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.
Öte yandan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlıların 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: haberinburada
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