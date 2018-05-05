BEŞİKTAŞLI ORKAN'IN HAYALİ GERÇEK OLUYOR
Beşiktaş, Lens'in hayal kırıklığı yaratmasının ardından Atiker Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Orkan Çınar'ı geri çağırma kararı aldı.
Beşiktaş'ta devre arasında Atiker Konyaspor'a kiralanan Orkan Çınar'ın geri çağırılması bekleniyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in Lens'in yerine düşündüğü ancak yönetimin Atiker Konyaspor'a kiraladığı genç futbolcunun, yeni sezonda Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İtiraf Etti! Kokain Kullanıp Genç Çifti Bıçaklayarak Öldürmüş
- Pikniğe Giden Öğrencilerin Üzerine Yıldırım Düştü: 12 Yaralı
- Türk İşçiyi Gözaltına Alan Yunanistan'dan Geri Adım Geldi
- İlk Kez Bu Kadar Net Çekildi! Rus Kozmonot Uzaydan Ayın Batışını Yayınladı
- Adaylığı Eleştiren Damat Caner'den 15 Temmuz Videolu Yanıt
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İtalya'yı Kunduzlar Bastı, Belediye Başkanı Çözüm Önerdi: Pişirip Yiyelim!
- İsrail Kazanma İhtimalinin Düşük Olması Gerekçesiyle Pes Edip Çekildi
- Ayı İle Selfie Çekmek İsterken Öfkeli Hayvan Tarafından Parçalandı
- Ezeli Düşmanlık Bitiyor! Trump-Kim Zirvesinin Yer Ve Tarihi Netleşti
- Zırhlı Kamyonun Kapağı Açılınca Yüz Binlerce Dolar Yola Saçıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar