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Beşiktaşlı Orkan'ın hayali gerçek oluyor

BEŞİKTAŞLI ORKAN'IN HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Beşiktaş, Lens'in hayal kırıklığı yaratmasının ardından Atiker Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Orkan Çınar'ı geri çağırma kararı aldı.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 15:00
Puan Ver : Beşiktaşlı Orkan'ın Hayali Gerçek Oluyor(10/10)6

Beşiktaş'ta devre arasında Atiker Konyaspor'a kiralanan Orkan Çınar'ın geri çağırılması bekleniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Lens'in yerine düşündüğü ancak yönetimin Atiker Konyaspor'a kiraladığı genç futbolcunun, yeni sezonda Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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