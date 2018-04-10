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Beşiktaşlı Quaresma, Galatasaray'ın Yediği Golden Sonra Dalga Geçti

BEŞİKTAŞLI QUARESMA, GALATASARAY'IN YEDİĞİ GOLDEN SONRA DALGA GEÇTİ

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında yediği golden sonra Instagram hesabından canlı yayın yaparak gülmeye başladı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 11:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Quaresma, Galatasaray'ın Yediği Golden Sonra Dalga Geçti(8/10)4

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma Gençlerbirliği- Galatasaray maçı esnasında Sarı Kırmızılıları adeta çıldırtan bir hareket yaptı.

Mücadelenin devam ettiği esnada Instagram hesabından canlı yayın yapan Portekizli futbolcu, 90+2'deki gole sevinirken görüldü.

GÜLMEYE BAŞLADI

Canlı yayın sırasında Alper Uludağ'ın başkent ekibine attığı galibiyet golünü gören Quaresma, gülmekten kendini alamadı.

Quaresma'nın verdiği bu görüntü, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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