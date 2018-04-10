BEŞİKTAŞLI QUARESMA, GALATASARAY'IN YEDİĞİ GOLDEN SONRA DALGA GEÇTİ
Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında yediği golden sonra Instagram hesabından canlı yayın yaparak gülmeye başladı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma Gençlerbirliği- Galatasaray maçı esnasında Sarı Kırmızılıları adeta çıldırtan bir hareket yaptı.
Mücadelenin devam ettiği esnada Instagram hesabından canlı yayın yapan Portekizli futbolcu, 90+2'deki gole sevinirken görüldü.
GÜLMEYE BAŞLADI
Canlı yayın sırasında Alper Uludağ'ın başkent ekibine attığı galibiyet golünü gören Quaresma, gülmekten kendini alamadı.
Quaresma'nın verdiği bu görüntü, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kaynak: haberinburada
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