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Beşiktaşlı Quaresma, Gol Atanlar Listesinde Kendini Görünce Gülmeye Başladı

BEŞİKTAŞLI QUARESMA, GOL ATANLAR LİSTESİNDE KENDİNİ GÖRÜNCE GÜLMEYE BAŞLADI

Manisaspor maçını tribünden takip eden Ricardo Quaresma, Negredo'nun golünde ekranda kendi ismini görünce gülmeye başladı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 10:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Quaresma, Gol Atanlar Listesinde Kendini Görünce Gülmeye Başladı(5/10)1

Beişktaş'ın, Manisaspor'u 9-0 yendiği maç sırasında ilginç bir an yaşandı. Manisaspor karşısında kadroda yer almayan Fabri, Pepe, Quaresma ve Tosic, dünkü mücadeleyi tribünden izledi.

YANLIŞ YAZILINCA İKİSİ DE GÜLMEYE BAŞLADI

Üç oyuncu takımlarını tribünden desteklerken, Negredo'nun attığı 5. golde ilginç bir an yaşandı. Başarılı oyuncunun kaydettiği golün ardından stat hoparlöründe İspanyol matador müziği çalarken, stadyumda bulunan ekranda ise Quaresma'nın ismi yazıldı. Tribünde bulunan oyuncu yanlışlığı fark etti ve durumu tebessümle karşıladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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