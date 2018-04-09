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Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Gençlerbirliği Golüne Sevindi

BEŞİKTAŞLI RİCARDO QUARESMA, GENÇLERBİRLİĞİ GOLÜNE SEVİNDİ

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Gençlerbirliği'nin Galatasaray'a 90+2'de Alper Uludağ'la attığı gole sevinirken görüntülendi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 23:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Gençlerbirliği Golüne Sevindi(8/10)4

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan Gençlerbirliği- Galatasaray maçı esnasında Sarı Kırmızılıları adeta çıldırtan bir hareket yaptı.

Mücadelenin devam ettiği esnada Instagram hesabından canlı yayın yapan Portekizli futbolcu, 90+2'deki gole sevinirken görüldü.

GÜLMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

Canlı yayın sırasında Alper Uludağ'ın başkent ekibine attığı galibiyet golünü gören Quaresma, gülmekten kendini alamadı.

Quaresma'nın verdiği bu görüntü, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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