Anderson Talisca için La Liga ekiplerinden Valencia'nın devreye girdiği ve Jorge Mendes ile olan bağlantılarını kullanarak bu transferi bitirmek istediği kaydedildi. Sezon başında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken İspanyol Kulübü Valencia, Anderson Talisca'yı gündemine aldı. La Liga'da bu sezonu ilk 4 içerisinde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen güney İspanya temsilcisi, Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusuyla ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ'IN İŞİ ZORA GİRDİ

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; 24 yaşındaki oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes'in hem Valencia hem de Benfica ile iyi ilişkilere sahip olması nedeniyle bu durum transferi kolaylaştıran bir etken olabilir. Inter, Wolverhampton ve Çin ekiplerinin ardından Valencia'nın da devreye girmesiyle Beşiktaş'ın Talisca transferinde işinin zora girdiği belirtildi. Oyuncunun tüm haklarını elinde bulunduran Benfica, yeni sözleşmeye 21 milyon Euro satış maddesi koymuştu.

Benfica'ya yakın kaynaklar ise bu rakamın 25 milyon Euro'ya kadar çıktığını söylüyor. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon toplamda 39 maçta forma giydi. Anderson Talisca, bu maçlarda 17 kez gol sevinci yaşarken 4 kez de asist yaptı. 32 maçta ilk 11'de başlayan Anderson Talisca, 2867 dakika sahada kaldı. Anderson Talisca son olarak Tite tarafından Brezilya Milli Takımı'na davet edilmişti. Talisca'nın Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Eğer Beşiktaş kendinde bulunan opsiyon hakkını kullanmazsa; Anderson Talisca, Benfica'ya geri dönecek. Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada