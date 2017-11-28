Devler Ligi'nde adını 2. tura yazdıran Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un performansı takdir toplarken, Siyah -Beyazlı taraftarlar Burak Yılmaz pişmanlığı yaşıyor.

"KEŞKE KARŞI ÇIKMASAYDIK"

Sosyal medyada Negredo'nun hayal kırıklığı yaratmasını değerlendiren taraftarlar, 'Keşke Galatasaray'da oynarken, kendini yere atarak penaltı kazandırdığı için Burak'a karşı çıkmasaydık. Cenk ile Burak yan yana oynasa Beşiktaş'ı kimse tutamazdı.' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: haberinburada