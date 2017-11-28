BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR, BURAK YILMAZ'A KARŞI ÇIKTIKLARI İÇİN PİŞMAN OLDU
Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzon'da 10 maçta 10 gole ulaşan Burak Yılmaz'ı istememeleri nedeniyle pişmanlık yaşıyor.
Devler Ligi'nde adını 2. tura yazdıran Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un performansı takdir toplarken, Siyah -Beyazlı taraftarlar Burak Yılmaz pişmanlığı yaşıyor.
"KEŞKE KARŞI ÇIKMASAYDIK"
Sosyal medyada Negredo'nun hayal kırıklığı yaratmasını değerlendiren taraftarlar, 'Keşke Galatasaray'da oynarken, kendini yere atarak penaltı kazandırdığı için Burak'a karşı çıkmasaydık. Cenk ile Burak yan yana oynasa Beşiktaş'ı kimse tutamazdı.' ifadelerine yer verdi.
Kaynak: haberinburada
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