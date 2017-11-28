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Beşiktaşlı Taraftarlar, Burak Yılmaz'a Karşı Çıktıkları İçin Pişman Oldu

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR, BURAK YILMAZ'A KARŞI ÇIKTIKLARI İÇİN PİŞMAN OLDU

Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzon'da 10 maçta 10 gole ulaşan Burak Yılmaz'ı istememeleri nedeniyle pişmanlık yaşıyor.

Tarih : 28 Kasım 2017, 11:20
Puan Ver : Beşiktaşlı Taraftarlar, Burak Yılmaz'a Karşı Çıktıkları İçin Pişman Oldu(7/10)3

Devler Ligi'nde adını 2. tura yazdıran Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un performansı takdir toplarken, Siyah -Beyazlı taraftarlar Burak Yılmaz pişmanlığı yaşıyor.

"KEŞKE KARŞI ÇIKMASAYDIK"

Sosyal medyada Negredo'nun hayal kırıklığı yaratmasını değerlendiren taraftarlar, 'Keşke Galatasaray'da oynarken, kendini yere atarak penaltı kazandırdığı için Burak'a karşı çıkmasaydık. Cenk ile Burak yan yana oynasa Beşiktaş'ı kimse tutamazdı.' ifadelerine yer verdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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