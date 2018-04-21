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BEŞİKTAŞLI TOLGA ZENGİN, PFDK'YA SEVK EDİLDİ


Beşiktaşlı Tolga Zengin, PFDK'ya sevk edildi
Tarih : 21 Nisan 2018, 21:00
Puan Ver : Beşiktaşlı Tolga Zengin, Pfdk'ya Sevk Edildi(5/10)1

Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Tolga Zengin, Fenerbahçe maçındaki "saldırısı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İşte o açıklama:

"Hukuk Müşavirliği'nce 21.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TOLGA ZENGİN'in 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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