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Beşiktaşlı Tolga Zengin tarihe geçti

BEŞİKTAŞLI TOLGA ZENGİN TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin, Leipzig deplasmanında yaptığı 10 kurtarışla, Şampiyonlar Liginde en fazla kurtarış yapan Türk kaleci oldu.

Tarih : 07 Aralık 2017, 03:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Tolga Zengin Tarihe Geçti(5/10)1

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, Leipzig maçında ortaya koyduğu performansla sahanın en iyilerinden biri oldu. Tolga, maçın her iki yarısında özellikle Timo Werner'in karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda çok önemli kurtarışlar yaparak takımının ayakta kalmasını sağladı.

MAÇ ÖNCESİ HAFİF BİR SAKATLIK GEÇİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Liginde grupta oynanan son Leipzig maçında kaleci Tolga Zengin'e şans verdi. Maç öncesi ısınma esnasında topun yüzüne gelmesiyle talihsiz bir an yaşayan ve hafif bir sakatlık geçiren tecrübeli kaleci, müsabakada ise tarihi bir performans ortaya koydu. Maçın 62. dakikasına kadar 8 kurtarış yapan Tolga Zengin, 5 net pozisyonda Leipzig forvetlerine geçit vermedi. Tecrübeli file bekçisi maçın diğer bölümlerinde de başarılı performansını sürdürerek tam 10 kurtarış yaptı.

WERNER İSYAN ETTİ!

Vodafone Park'ta oynanan maçın hemen başlarında stattaki gürültüden dolayı rahatsızlık geçirdiği için oyundan çıkan Timo Werner, Almanya'da oynanan maçta kaleci Tolga Zengin ile 3 kez karşı karşıya kalmasına rağmen Beşiktaşlı file bekçisi bu pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla devleşti.

TARİHE GEÇTİ

Tolga Zengin, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan Türk kaleci oldu. Daha önce Opta verilerine göre daha önce 2004 yılında Fenerbahçe Lyon maçında Rüştü Reçber 9 kurtarış yaparken, 2009'da ise Sinan Bolat Olympiakos - Standard Liege maçında yine 9 kurtarış yapmıştı. Tolga Zengin ise 10 kurtarışla bu alanda zirvede yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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