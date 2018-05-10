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Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

BEŞİKTAŞLI TOLGAY ARSLAN'DAN FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRAN PAYLAŞIM!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan, Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı müzesine götürdüğü maç sonrası, "Hakkıyla oynayıp kupayı kazanan Akhisarspor'u tebrik ederim" dedi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan Fenerbahçelileri Kızdıran Paylaşım!(5/10)1

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

Akhisarspor kupayı müzesine götürürken, maç sonunda Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan Ege temsilcisine tebrik mesajı geldi.

"HAKKIYLA OYNAYAN AKHİSARSPOR'U TEBRİK EDİYORUM"

Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Tolgay, "Hakkıyla oynayıp Türkiye kupasını müzesine götüren Akhisarspor'u tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kupada Beşiktaş ile Fenerbahçe yarı finalde karşı karşıya gelmiş, rövanş maçında yaşananlarının ardından siyah-beyazlılar devam kararı verilen karşılaşmaya çıkmama kararı almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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