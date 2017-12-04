BEŞİKTAŞLI TOSİC: TAKIMA SİNİR OLDUM, GİDİP KENDİM ATTIM
Beşiktaşlı Tosic, G.Saray'a attığı golü anlattı: O kadar çok gol kaçırıyorduk ki bu beni sinir etti. Baktım bizimkilerin atacağı yok, gidip atayım da geleyim dedim.
Beşiktaş'ın derbide maçı koparan ikinci golünü atan Dusko Tosic, bu sezon ligde 3'üncü kez ağları havalandırdı. Takımının Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta ilk golü atan, 1-1 biten Medipol Başakşehir mücadelesinde ise 90. dakikada 1 puanı getiren golü yazan Sırp savunmacı, Cimbom'u da affetmedi. Solak futbolcu, sağ ayağıyla enfes bir vuruş yapıp Muslera'yı çaresiz bıraktı. Bu golle Galatasaray'ın gardı iyice düştü. Negredo'nun sayısı ise farkı getirdi.
"BAKTIM BİZİMKİLERİN ATACAĞI YOK, BEN GİDİP ATTIM"
Fotomaç'ın haberine göre; Tosic, maçtan sonra golünü şöyle anlattı: "İkinci golü bulmak için saldırıyorduk ancak bir türlü topu ağlarla buluşturamıyorduk. O kadar çok gol kaçırıyorduk ki bu beni sinir etti. Baktım bizimkilerin atacağı yok, gidip ben atayım dedim ve attım. Hem de sağ ayağımla... Cenk bile şaşırdı. 'Sen ne yaptın!' dedi."
"GOMIS'İN YAPTIKLARI YAPSAM 3 KEZ ATILIRDIM"
Tosic, Tolgay Arslan'a kafa atmakla suçladığı Bafetimbi Gomis'in ise oyunda kalmasını anlamadığını belirterek, "Çok sert oynadı. Yaptıklarının yarısını ben yapsam 3 kez oyundan atılırdım" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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