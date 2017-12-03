BEŞİKTAŞLI TOSİC'E İLK KUTLAMA EŞİ JELENA'DAN
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı evinde 3-0 mağlup ettiği maçta takımını rahatlatan golü atan Dusca Tosic'e ilk tebrik eşi Jelena'dan geldi.
Süper Ligin 14.haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta 70.dakikada takımının ikinci golünü atan Tosic'e ilk tebrik eşi Jelena'dan geldi.
Siyah beyazlıların üst üste pozisyonları harcadığı dakikada Babel'in şutunda savunmaya çarpan topu önünde bulan Tosic düzgün bir vuruşla takımını rahatlattı.
"BRAVO BEBEĞİM"
Eşinin golünden sonra twitter hesabından bir paylaşım yapan Jelena Tosic 'Dünyanın en iyi savunmacısı. Bravo bebeğim' notunu yazdı.
Kaynak: haberinburada
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