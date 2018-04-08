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Beşiktaşlı Veli Kavlak, 3 Yıl Sonra Oyuna Girdi

BEŞİKTAŞLI VELİ KAVLAK, 3 YIL SONRA OYUNA GİRDİ

Yaklaşık 3 yıldır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Veli Kavlak, Göztepe ile oynanan U21 karşılaşmasında sonradan oyuna girdi, formasına kavuştu.

Tarih : 08 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Beşiktaşlı Veli Kavlak, 3 Yıl Sonra Oyuna Girdi(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta, eski yıldızı ve taraftarın sevgilisi Veli Kavlak'tan güzel haber geldi. Yaklaşık 3 yıldır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Veli, Beşiktaş - Göztepe U21 karşılaşmasında sonradan oyuna girdi, formasına kavuştu.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya siyah beyazlılar; Ersin, Süleyman, Abdullah, Alpay, Mehmet, Burak, Kartal, Mertcan, Oğuzhan, Mustafa ve Berke 11'i ile başladı.

BEŞİKTAŞ 1-0 KAZANDI

İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyamayan Beşiktaş, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda bulduğu gol ile siyah beyazlılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın golünü Oğuzhan kaydetti.

VELİ KAVLAK 64'TE OYUNA GİRDİ

Karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterdiğinde sürpriz bir an yaşandı, uzun süren sakatlığı sonrası bir dönem futbolu bıraktığına dair haberler çıkan sonrasında yalanlayan Veli Kavlak, 8 numaralı formasıyla oyuna girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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