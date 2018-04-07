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Beşiktaşlı Veli Kavlak Göztepe Karşısında Sahalara Geri Döndü
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Beşiktaşlı Veli Kavlak Göztepe Karşısında Sahalara Geri Döndü

BEŞİKTAŞLI VELİ KAVLAK GÖZTEPE KARŞISINDA SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta tedavi sürecinde yanlış teşhis konulması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Veli Kavlak, Göztepe ile oynanan U21 maçıyla formasına kavuştu.

Tarih : 07 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Beşiktaşlı Veli Kavlak Göztepe Karşısında Sahalara Geri Döndü(5/10)1

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta, eski yıldızı ve taraftarın sevgilisi Veli Kavlak'tan güzel haber geldi. Uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Veli, Beşiktaş - Göztepe U21 karşılaşmasında sonradan oyuna girdi, formasına kavuştu.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya siyah beyazlılar; Ersin, Süleyman, Abdullah, Alpay, Mehmet, Burak, Kartal, Mertcan, Oğuzhan, Mustafa ve Berke 11'i ile başladı.

BEŞİKTAŞ SAHADAN 1-0 GALİP AYRILDI

İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyamayan Beşiktaş, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda bulduğu gol ile siyah beyazlılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın golünü Oğuzhan kaydetti.

Karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterdiğinde sürpriz bir an yaşandı, uzun süren sakatlığı sonrası bir dönem futbolu bıraktığına dair haberler çıkan sonrasında yalanlayan Veli Kavlak, 8 numaralı formasıyla oyuna girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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