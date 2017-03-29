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beşiktaşlı yıldıza olay teklif!

BEŞİKTAŞLI YILDIZA OLAY TEKLİF!

Trabzonspor, gelecek sezon 50. yılda şampiyonluk hedefi için transferde kolları sıvadı.

Tarih : 29 Mart 2017, 09:14
Puan Ver : Beşiktaşlı Yıldıza Olay Teklif!(5/10)3



Bordo-Mavililer, bu doğrultuda West Ham'da kiralık olarak görev yapan Beşiktaş'ın yıldız ismi Gökhan Töre'yi gündemine almıştı.




Bordo-Mavililer, bu konuda Töre'nin yakın dostu Olcay Şahan'ı devreye soktu.




Devre arasında geldiği Trabzonspor'a müthiş bir enerji katan Olcay'ın, geçen sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadığı Gökhan'ı arayarak, “Trabzon'a gel kardeşim. Birlikte Trabzonspor'u şampiyon yapalım...



 



kaynak:habertürk











Etiketler: Beşiktaşlı  Yıldıza  Olay  Teklif    haber

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