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Beşiktaşlı yıldızı sordular, Çok iyi futbolcu dedi

BEŞİKTAŞLI YILDIZI SORDULAR, ÇOK İYİ FUTBOLCU DEDİ

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Beşiktaşlı Cenk Tosun'u övdü, "Cenk Tosun iyi bir golcü, şahsen tanımıyorum. Şampiyonlar Ligindeki performansı çok iyiydi." dedi.

Tarih : 27 Kasım 2017, 12:10
Puan Ver : Beşiktaşlı Yıldızı Sordular, Çok İyi Futbolcu Dedi(5/10)1

Süper Ligde gol krallığında zirvede bulunan Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Gomis, 14. haftada oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun'u beğendiğini belirten Gomis, Vodafone Park ile Türk Telekom Stadındaki atmosferi de kıyasladı.

Ajansspor'a konuşan golcü oyuncunun açıklamaları şöyle;

"BİZİM STAT DAHA ÜRKÜTÜCÜ"

"Vodafone Park'ın atmosferi beni ürkütmüyor, Türk Telekom Stadyumu daha ürkütücü. Buranın atmosferi en güzel atmosfer."

"CENK'İN ATTIĞI PAS ÇOK GÜZELDİ"

"Cenk Tosun iyi bir golcü, şahsen tanımıyorum. Şampiyonlar Ligindeki performansı çok iyiydi, Porto maçını izleme imkanı buldum. Attığı pas çok güzeldi. Beşiktaş'ın üst tura çıkması Türk futbolu adına çok güzel."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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