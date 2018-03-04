Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Beşiktaşlı Yönetici: Quaresma PFDK'ya Sevk Edilirken Mehmet Ekici Neden Edilmiyor

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ: QUARESMA PFDK'YA SEVK EDİLİRKEN MEHMET EKİCİ NEDEN EDİLMİYOR

Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Quaresma PFDK'ya sevk edilirken, Mehmet Ekici neden sevk edilmiyor? Yaptığı hareket Ekici'nin aynısı." dedi.

Tarih : 04 Mart 2018, 12:20
Puan Ver : Beşiktaşlı Yönetici: Quaresma Pfdk'ya Sevk Edilirken Mehmet Ekici Neden Edilmiyor(6/10)2

Beşiktaş'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Quaresma'nın PFDK'ya sevk edilme şekline tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kupadaki Fenerbahçe derbisi sonrası disiplin sevklerini yapan Hukuk Müşavirliği ile karşılaşmayı yöneten hakem Fırat Aydınus'u eleştirdi.

MEHMET EKİCİ NEDEN SEVK EDİLMİYOR

Vatan'ın haberine göre; Mahmutyazıcıoğlu, karşılaşmada kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın PFDK'ya sevk edilme şekline değinirken "PFDK ya da Tahkim Kurulu'nun geriye dönük 5 yıllık uygulamalarına bakın, hiç bu gibi saha içi olaylarında 'saldırı' hükmünden ceza vermiş mi? Yok. Belki yine vermeyecek ama 'saldırı' eyleminden sevk yapılarak kurul yönlendirilmek isteniyor. Ayrıca Quaresma sevk edilirken Mehmet Ekici neden sevk edilmiyor? Quaresma'nın yaptığı hareketin aynısını hemen öncesinde Pepe'ye Mehmet Ekici yapıyor.

TAHRİK RAPORDA YOK

Quaresma'nın o anda o hareketi yapmasına neden olan kişi Mehmet Ekici. Buna rağmen hakem raporunda da Quaresma'ya yapılan tahrikle ilgili hiçbir ifadenin yer almadığı söyleniyor.

Bu sezon Caner'e verilen 6 maçlık cezanın yanlış olduğunu söylemiştik. Daha sonra benzer vakalarda Caner'e verildiği gibi cezalar verilmedi. Zaten Caner'e verilen yanlıştı. Yine benzer bir yanlış yapılmayacaktır diye düşünüyoruz. Biz her şeye rağmen bu ülkenin yine en iyi takımı olmak istiyoruz. Bizi şampiyonluk yolundan kimse alıkoyamayacak" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaşlı  Yönetici  Quaresma  Pfdk  Ya  Sevk  Edilirken  Mehmet  Ekici  Neden  Edilmiyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER