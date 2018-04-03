Quaresma'nın cezalı olması, Jeremain Lens'in istenilen performansı verememesi sonrasında Şenol Güneş, Gökhan Töre'ye forma verme kararı aldı.

Güneş, Quaresma'nın yokluğunda sağ kanatta görev verdiği Jeremain Lens'ten istediği performansı alamaması sonrası harekete geçti. Tecrübeli teknik adam, uzun süre sahalardan uzak kalan Gökhan Töre'ye haftaya Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçı öncesinde, "Görev için hazır ol" dedi.

ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

Dünkü antrenman öncesinde tecrübeli teknik adamın, yaklaşık 9 aylık zorlu bir sakatlık süreci geçiren Töre'yle özel bir görüşme yaptığı ifade edildi. Başarılı çalıştırıcının, Göztepe'yle gelecek hafta oynanacak karşılaşmada Quaresma'nın yokluğunda Jeremain Len'in yerine Gökhan Töre'ye forma şansı vereceği bildirildi.

682 GÜN SONRA SAHAYA DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonu şampiyonluğunda önemli katkıları olan Gökhan Töre, göstermiş olduğu üst düzey performansla Premier Lig'in yolunu tutmuştu. Siyah-beyazlıların eski çalıştırıcısı olan Slaven Bilic'in kiralık olarak West Ham United'a transfer ettiği Töre, Ada'da yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçirmişti ve Beşiktaş'a geri dönmüştü.

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası eski formuna geri dönmek için kendisini çalışmalara veren Töre, 682 gün sonra Alanyaspor karşılaşmasında Şenol Güneş tarafından ilk kadroya alınmış ancak forma şansı bulamamıştı.

Kaynak: haberinburada