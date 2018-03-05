BEŞİKTAŞ'TA ADRİANO ŞOKU! GÖZÜ BANDAJ İLE SARILDI
Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldızı Adriano, Pereira ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Saha kenarına gelen yıldız futbolcunun gözü bandaj ile kapatıldı.
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Adriano sakatlanarak oyundan çıktı.
Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Adriano, mücadelenin 63. dakikasında Joao Pereia ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve yapılan müdahalelerin ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maçın hakemi Hali Özkahya, pozisyonda devam kararı verdi.
GÖZÜ BANDAJ İLE SARILDI
Adriano'nun gözünde problem olduğu belirlendi ve oyuncunun gözüne bandaj yapıldı. Tecrübeli futbolcunun son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.
Kaynak: haberinburada
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