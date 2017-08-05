BEŞİKTAŞ'TA BEKLENMEYEN OLAY! TALİSCA, SÜPER KUPA MAÇINDA YOK
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, lisansı çıkmadığı için Konyaspor ile oynanacak Süper Kupa finalinde oynamayacak.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, lisansı çıkmadığı için hafta sonu Atiker Konyaspor ile oynanacak Süper Kupa finalinde oynayamayacak.
LİSANSI YETİŞMEDİBeşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde Talisca'dan yoksun olacak. Portekiz'den beklenen evrakların gecikmesi nedeniyle lisansı yenilenemeyen Talisca, Süper Kupa'da forma giyemeyecek.
Kaynak: haberinburada
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