BEŞİKTAŞ'TA CENK TOSUN'UN BOŞLUĞUNU GOMEZ DOLDURACAK
Beşiktaş, Cenk Tosun'u sattığı takdirde Mario Gomez için Wolfsburg'a teklif yapacak.
Beşiktaş'ta yeniden Mario Gomez gündeme geldi.
Siyah beyazlıların İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin gözdesi olan Cenk Tosun'u satması halinde Mario Gomez'e teklif yapacağı ortaya çıktı.
KİRALIK OLARAK GELEBİLİR
Şimdiden girişimlere başlayan Siyah-beyazlı yönetimin, Wolfsburg takımında forma giyen Gomez'den olumlu yanıt aldığı belirtildi. Alman liginde beklediğini bulamayan Gomez'in, Şampiyonlar Liginde de forma giyebilecek olmasını cazip bulduğu ve Cenk'in gitmesi halinde yarım sezonluk da olsa kiralık gelebileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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