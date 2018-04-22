Restoran Basıp 4 Kişi Öldüren Saldırganı Müşteriler Durdurdu!
Eminönü'nde İzdiham! Birçok Kişi Az Kalsın Ezilecekti, Bakın Ne İçin
Önce Darbe Söylentisi Sonra Füze Saldırısı! Suudi Arabistan Durulmuyor
İran'da Azeriler Farstır Çıkışı Türk Milletvekillerini İsyan Ettirdi
Beşiktaş'ta Derbi Öncesi Büyük Şok! 2 Kez Denedi, Oyuna Devam Edemedi
Beşiktaş Zirve Takibini Sürdürdü
Beşiktaş Taraftarından Oğuzhan Özyakup'a Islık!
Monte Carlo'da Şampiyon Nadal!
İyi Parti - Chp İşbirliği Akıllara Getirdi! Güneş Motel Olayı Nedir?
Çaykur Rizespor, Ligin Bitmesine 2 Hafta Kala Büyük Avantaj Elde Etti
Doğu Ekspresi, Kaz Eti Satışını Da Patlattı
Canlı Yayında Vurulan Gazeteci, Kanlar İçinde Yere Yığıldı
Ankara'da Hareketli Gün! Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a Sürpriz Ziyaret
Fikret Orman'dan Flaş Karar: Olağanüstü Toplanacağız
Vodafone Park'ta Zorlu Mücadele! Canlı Anlatım
Son Dakika!Hükümet'ten İyi Parti - Chp İşbirliğine İlk Yorum: Siyasi Ahlaksızlık!
Atiker Konyaspor'dan Kritik 3 Puan
Akhisar'da Puanlar Paylaşıldı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na İyi Parti Bombardımanı: Onursuz, Aparat
Tractor Sazi, Ertuğrul Sağlam İle Yollarını Ayırıyor

Beşiktaş'ta derbi öncesi büyük şok! 2 kez denedi, oyuna devam edemedi

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK ŞOK! 2 KEZ DENEDİ, OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Erkin'in Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği ilerleyen günlerde netleşecek.

Tarih : 22 Nisan 2018, 21:40
Puan Ver : Beşiktaş'ta Derbi Öncesi Büyük Şok! 2 Kez Denedi, Oyuna Devam Edemedi(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki maçın ikinci yarısında Caner Erkin sakatlandı.

2 DEFA KENDİNİ YERE BIRAKTI, OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 49. dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında kendini yere bırakan Caner, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında oyuna devam etti. Caner Erkin, yaklaşık 2 dakika sonra bir kez daha kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Caner yerine oyuna Gökhan Gönül dahil oldu.

SAKATLIĞININ DURUMU KARŞILAŞMADAN SONRA NETLEŞECEK

Gelecek hafta Galatasaray karşısında Caner Erkin'in forma giyip giyemeyeceği ve sakatlığının durumu karşılaşmadan sonra belli olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Ta  Derbi  Öncesi  Büyük  Şok  2  Kez  Denedi  Oyuna  Devam  
Edemedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER