BEŞİKTAŞ'TA DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK ŞOK! 2 KEZ DENEDİ, OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Erkin'in Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği ilerleyen günlerde netleşecek.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki maçın ikinci yarısında Caner Erkin sakatlandı.
2 DEFA KENDİNİ YERE BIRAKTI, OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Mücadelenin 49. dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında kendini yere bırakan Caner, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında oyuna devam etti. Caner Erkin, yaklaşık 2 dakika sonra bir kez daha kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Caner yerine oyuna Gökhan Gönül dahil oldu.
SAKATLIĞININ DURUMU KARŞILAŞMADAN SONRA NETLEŞECEK
Gelecek hafta Galatasaray karşısında Caner Erkin'in forma giyip giyemeyeceği ve sakatlığının durumu karşılaşmadan sonra belli olacak.
Kaynak: haberinburada
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