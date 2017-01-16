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beşiktaş'ta ersan adem gülüm şoku!

BEŞİKTAŞ'TA ERSAN ADEM GÜLÜM ŞOKU!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde gündemine giren eski oyuncusu Ersan Gülüm'ün yeniden takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyordu...

Tarih : 16 Ocak 2017, 10:55
Puan Ver : Beşiktaş'ta Ersan Adem Gülüm Şoku!(10/10)12


Çin'in Hebei China Fortune takımına 7 milyon Euro'ya sattığı başarılı stoperi alacaklarına karşın serbest kalacak olması nedeniyle bedavaya transfer etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, son dakika pürüzü ile şoke oldu.



Hebei Fortune yöneticilerinin Ersan Gülüm'ü bedava bırakmama kararı aldığı ve Beşiktaş'tan bonservis bedeli talep ettikleri ortaya çıktı...



BEŞİKTAŞ BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

Bu gelişmelerin ardından Siyah-Beyazlı kurmaylar ile Çin kulübü yetkilileri görüşmelerini sıklaştırdı.



Ersan'ın da devreye girerek Çinliler'i bonservisini bedava vermeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.



Matej Mitrovic'i ciddi paralara transfer eden Beşiktaş yönetiminin Ersan Gülüm için de para ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.



 



kaynak:sabah



 








Etiketler: Beşiktaş  Ta  Ersan  Adem  Gülüm  Şoku    haber

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