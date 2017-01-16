BEŞİKTAŞ'TA ERSAN ADEM GÜLÜM ŞOKU!
Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde gündemine giren eski oyuncusu Ersan Gülüm'ün yeniden takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyordu...
Çin'in Hebei China Fortune takımına 7 milyon Euro'ya sattığı başarılı stoperi alacaklarına karşın serbest kalacak olması nedeniyle bedavaya transfer etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, son dakika pürüzü ile şoke oldu.
Hebei Fortune yöneticilerinin Ersan Gülüm'ü bedava bırakmama kararı aldığı ve Beşiktaş'tan bonservis bedeli talep ettikleri ortaya çıktı...
BEŞİKTAŞ BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR
Bu gelişmelerin ardından Siyah-Beyazlı kurmaylar ile Çin kulübü yetkilileri görüşmelerini sıklaştırdı.
Ersan'ın da devreye girerek Çinliler'i bonservisini bedava vermeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Matej Mitrovic'i ciddi paralara transfer eden Beşiktaş yönetiminin Ersan Gülüm için de para ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.
kaynak:sabah
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