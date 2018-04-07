Yengesinin Hapis Cezasını Erteletmek İçin Onun Yerine Geçti
Ersan İlyasova, Cedi Osman'ı Üzdü
Seda Sayan Eleştirilere Sert Çıktı: Askerin Yanına Yine Gideceğim, Postal Numaramı Bile Verdim
Taciz Edilen Kız Ve Babası Sapık Komşuyu Korudu, Mahkeme Acımadı
Emre Mor'a Eski Menajerinden Olay Gönderme: Yolunu Kaybedersin
Yok Böyle Bir Maç! 90+5'te İki Penaltı Kaçtı, Şampiyonluk Gitti
Fenerbahçe'de 25 Milyon Euroluk Operasyon
Hülya Koçyiğit, Kılıçdaroğlu'na Atatürk Üzerinden Yanıt Verdi
Beşiktaş'ta Jeremain Lens Bir Türlü İstenileni Veremedi
Polis, Drone İle Fuhuş Operasyonu Yaptı, Tomar Tomar Para Buldu
Beşiktaş, Talisca'nın İsteğiyle Şoka Uğradı!
Tsk Konvoyu, İdlib'de 9. Gözlem Noktasını Kurmak Üzere Morik Bölgesine İntikal Etti
İdo Tatlıses Sevgilisine Kızdı, Hıncını Arabanın Camından Çıkardı
Yök, Eskişehir Saldırısı İle İlgili Olağanüstü Toplantı Kararı Aldı
Vali'nin Ayağına Kadar Gelip Gitme Dediği Mehmetçik Şehit Düştü
Galatasaray, Gary Rodrigues'in Boşluğunu Amr Warda İle Dolduracak
Thy Yeni Havalimanından Kırmızı Uçacak
Seyir Halindeki Taksi Cayır Cayır Yandı! O Anlar Kameraya Yansıdı
12 Aracı Ezip Geçti! İstanbul'u Birbirine Katan Tanker Kazası Kamerada
Kılıçdaroğlu'nun Aracına Aldığı Üniversiteli: Tedirgin Olduk

Beşiktaş'ta Jeremain Lens Bir Türlü İstenileni Veremedi

BEŞİKTAŞ'TA JEREMAİN LENS BİR TÜRLÜ İSTENİLENİ VEREMEDİ

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Lens, bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Hollandalı yıldız Fenerbahçe günlerini aratırken, son dönemde fiziksel ve mental olarak da geriye gitti.

Tarih : 07 Nisan 2018, 11:30
Puan Ver : Beşiktaş'ta Jeremain Lens Bir Türlü İstenileni Veremedi(6/10)2

Sezon başında büyük hedefler ve hevesle Beşiktaş'a imza atan Jeremain Lens, 7 aylık süreçte istediği performansı gösteremedi. Hollandalı yıldız, geçen sezon Fenerbahçe'deki başarılı görüntüsünden epey uzakta kaldı.

CİDDİ BİR DÜŞÜŞ İÇERİSİNDE

Lens'in siyah-beyazlı takımdaki durum hem camiada hem de taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Sezon başından bu yana oldukça istekli olan tecrübeli futbolcu, son süreçte fiziksel ve mental olarak ciddi bir düşüş içerisine girdi.

Fenerbahçe'deki görüntüsüyle Beşiktaş'taki son durumu arasında siyahla beyaz kadar fark olan Lens'in yaşadığı bu durumun sebepleri de bir hayli dikkat çekti.

İki farklı futbolcu görüntüsü çizen 30 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki durumları şöyle:

FENERBAHÇE'DEKİ LENS:

* Sarı-lacivertli takımda taktik sistem Lens'e bağlıydı.

*Van Persie gibi bir isim olmasına karşın takımın yıldızı Lens idi.

*Dirk Advocaat ve teknik heyet başta olmak üzere Van Persie ve Van der Wiel gibi vatandaşlarının olması rahatlatıcı bir özellikti.

*4-3-3 sistemini çok iyi bilen Lens, Hollanda yapısına uygun oynuyordu.

*Fenerbahçe'de; Manchester United, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki başarılı görüntüsü özgüven aşıladı.

*Fenerbahçe tribünleriyle kısa sürede yakaladığı uyum başarısını getirdi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ LENS:

* Şenol Güneş'in farklı oyun yapısına uyumu gecikti.

* Fenerbahçe'de tek yıldızken, Beşiktaş'ta Quaresma, Babel, Talisca ve diğer yıldızların gölgesinde kalması.

* Geniş kadro ve yoğun maç trafiği

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Ta  Jeremain  Lens  Bir  Türlü  İstenileni  Veremedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER