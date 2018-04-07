Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Lens, bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Hollandalı yıldız Fenerbahçe günlerini aratırken, son dönemde fiziksel ve mental olarak da geriye gitti.

Sezon başında büyük hedefler ve hevesle Beşiktaş'a imza atan Jeremain Lens, 7 aylık süreçte istediği performansı gösteremedi. Hollandalı yıldız, geçen sezon Fenerbahçe'deki başarılı görüntüsünden epey uzakta kaldı.

CİDDİ BİR DÜŞÜŞ İÇERİSİNDE

Lens'in siyah-beyazlı takımdaki durum hem camiada hem de taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Sezon başından bu yana oldukça istekli olan tecrübeli futbolcu, son süreçte fiziksel ve mental olarak ciddi bir düşüş içerisine girdi.

Fenerbahçe'deki görüntüsüyle Beşiktaş'taki son durumu arasında siyahla beyaz kadar fark olan Lens'in yaşadığı bu durumun sebepleri de bir hayli dikkat çekti.

İki farklı futbolcu görüntüsü çizen 30 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki durumları şöyle:

FENERBAHÇE'DEKİ LENS:

* Sarı-lacivertli takımda taktik sistem Lens'e bağlıydı.

*Van Persie gibi bir isim olmasına karşın takımın yıldızı Lens idi.

*Dirk Advocaat ve teknik heyet başta olmak üzere Van Persie ve Van der Wiel gibi vatandaşlarının olması rahatlatıcı bir özellikti.

*4-3-3 sistemini çok iyi bilen Lens, Hollanda yapısına uygun oynuyordu.

*Fenerbahçe'de; Manchester United, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki başarılı görüntüsü özgüven aşıladı.

*Fenerbahçe tribünleriyle kısa sürede yakaladığı uyum başarısını getirdi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ LENS:

* Şenol Güneş'in farklı oyun yapısına uyumu gecikti.

* Fenerbahçe'de tek yıldızken, Beşiktaş'ta Quaresma, Babel, Talisca ve diğer yıldızların gölgesinde kalması.

* Geniş kadro ve yoğun maç trafiği

Kaynak: haberinburada