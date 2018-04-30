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Beşiktaş'ta kabus var! Negredo'dan sonra Pepe de sezonu kapattı

BEŞİKTAŞ'TA KABUS VAR! NEGREDO'DAN SONRA PEPE DE SEZONU KAPATTI

Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Tarih : 30 Nisan 2018, 15:30
Puan Ver : Beşiktaş'ta Kabus Var! Negredo'dan Sonra Pepe De Sezonu Kapattı(9/10)5

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Tecrübeli savunma oyuncusu Galatasaray derbisinin 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

23 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

Sezon başında Real Madrid'den Beşiktaş'a gelen Pepe, bu sezon Süper Lig'de 23 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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