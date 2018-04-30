BEŞİKTAŞ'TA KABUS VAR! NEGREDO'DAN SONRA PEPE DE SEZONU KAPATTI
Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Tecrübeli savunma oyuncusu Galatasaray derbisinin 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
23 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST
Sezon başında Real Madrid'den Beşiktaş'a gelen Pepe, bu sezon Süper Lig'de 23 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: haberinburada
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