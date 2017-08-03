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Beşiktaş'ta Kaldırım Üzerinde Köpeğe Sarılarak Uyuyan Çocuğa 'AHBAP' Sahip Çıktı

BEŞİKTAŞ'TA KALDIRIM ÜZERİNDE KÖPEĞE SARILARAK UYUYAN ÇOCUĞA 'AHBAP' SAHİP ÇIKTI

AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Beşiktaş'ta köpeğe sarılarak uyuyan çocuğa ulaştı. Levent, Twitter'dan küçük çocuğun Suriye'den geldiği ve sokakta kaldığını açıkladı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 17:50
Puan Ver : Beşiktaş'ta Kaldırım Üzerinde Köpeğe Sarılarak Uyuyan Çocuğa 'ahbap' Sahip Çıktı(9/10)5

Beşiktaş'ta bir köpeğe sarılarak uyuyan çocuğun görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım almış ve izleyenlerin yüreğini sızlatmıştı.

Küçük çocuğa ulaşan Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu Haluk Levent, çocuğun Suriye'den geldiğini ve amcası tarafından terk edilmesinin ardından sokakta kaldığını açıkladı.

"AMCASI TERK ETMİŞ, KİMSESİ YOK"

Konuyla ilgili bilgiyi Twitter üzerinden veren Haluk Levent, şunları söyledi:

"Çocuğa 'İstanbul AHBAP' ekibi bugün ulaştı. Suriye'den gelmiş, amcası terk etmiş, kimsesi yok. Elimizden ne geliyorsa yaptık ama yeterli değil. Bu çocuğumuz gibi yüzlercesi parklarda bahçelerde yaşıyor. Hükümetin acil bir şekilde olaya el atması gerekiyor en azından kış gelmeden. Burada şu anda hükümet eleştirisi v.s. yapmak yarar getirmiyor. Sadece bir an önce davranılmalı yoksa çok çocuğumuzu kaybedebiliriz.'AHBAP'ın gücünün olmamasından değil yüzbinlerce çocuğa 'yeterli değiliz' acil önlem alınmalı diyorum. Acilen mülteci planlaması yapılmalı ve yürürlüğe konmalı. Suriyeli çocuklar sokaklarda büyüyor ve bu yarınlarda sağlıksız durumlar yaratabilir"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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