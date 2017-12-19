BEŞİKTAŞ'TA KORKUTAN SAKATLIK! YILDIZ FUTBOLCU İDMANI YARIDA BIRAKTI
Beşiktaş, 17. haftada karşılaşacakları Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda Talisca, Tolgay'ın müdahalesi ile sakatlandı ve antremanı yarıda bıraktı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısı ile başlayan idman ısınma koşuları ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman üç ayrı takım halinde değişmeli yapılan çift kale maçlar ile sona erdi. Gol yiyen takımın değiştiği çift kale maçlar oldukça çekişmeli geçti. Turuncu ve yeşil takım maçları kazanan siyah takımın sevinç pozu vermesine engel olurken, ortaya tüm takımın sevindiği renkli görüntüler çıktı.
TALİSCA YARIDA BIRAKTI
Çift kale maçlar esnasında Tolgay ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe alan Talisca, antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. Talisca'nın durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı bildirildi.Tosic ve Atiba ise salonda bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
Siyah-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
BABEL'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Bu arada antrenman öncesinde Siyah-beyazlı futbolcu Ryan Babel'in doğum günü, kesilen pastayla kutlandı. Doğum günü kutlamasında bir konuşma yapan Babel, tüm kulvarlarda başarı ve sağlık temennisinde bulundu.
Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yeni yaşında Ryan Babel'e mutluluklar diledi.
Kaynak: haberinburada
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