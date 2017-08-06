Sunderland'den Jeremain Lens'i transfer eden Beşiktaş, kanatlara kesik atacak. Quaresma'nın 2020'ye kadar sözleşmesi olması nedeniyle Beşiktaş, Babel'e gelen teklifleri değerlendirecek.

Kanatlarda Quaresma ve Ryan Babel gibi iki dünya yıldızının yanına Lens transferinin yapılması bu oyunculardan birinin satılacağı iddialarını körükledi.

CİDDİ TEKLİFLER VAR

2018 Dünya Kupası'nı düşünerek Çin'den gelen teklifleri reddeden Quaresma'nın sözleşmesi Haziran 2020'de bitecek . Q7'nin bu sezon da Beşiktaş'ta kalmayı istediği, ancak geçen sezon devre arasında Deportivo'dan bedelsiz olarak transfer edilen Babel'e ciddi tekliflerin geldiği öğrenildi. Lens'in transferinin ardından yönetimin Babel'e gelen teklifleri değerlendirebileceği bildirildi.

Siyah-Beyazlılar bu sezon Pepe'nin gelişinin ardından Marcelo'yu Lyon'a satmıştı.

Kaynak: haberinburada