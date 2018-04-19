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Beşiktaş'ta Medel ve Fabri birbirine girdi

BEŞİKTAŞ'TA MEDEL VE FABRİ BİRBİRİNE GİRDİ

Beşiktaş'ta Medel verdiği geri pasta Fabri ile anlaşamayında iki futbolcu arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Beşiktaş'ta Medel Ve Fabri Birbirine Girdi(8/10)4

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumunda karşı karşıya geldi.

FABRI TOPU TACA ATTI

Karşılaşmanın 36. dakikasında Medel'in kontrolsüz geri pasına sinirlenen Fabri topu taca attı.

Bunun üzerine iki futbolcu arasında tartışma yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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