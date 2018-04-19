BEŞİKTAŞ'TA MEDEL VE FABRİ BİRBİRİNE GİRDİ
Beşiktaş'ta Medel verdiği geri pasta Fabri ile anlaşamayında iki futbolcu arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumunda karşı karşıya geldi.
FABRI TOPU TACA ATTI
Karşılaşmanın 36. dakikasında Medel'in kontrolsüz geri pasına sinirlenen Fabri topu taca attı.
Bunun üzerine iki futbolcu arasında tartışma yaşandı.
Kaynak: haberinburada
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