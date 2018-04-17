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Beşiktaş'ta Negredo'nun Her Golü 1,6 Milyon Liraya Mal Oldu
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Beşiktaş'ta Negredo'nun Her Golü 1,6 Milyon Liraya Mal Oldu

BEŞİKTAŞ'TA NEGREDO'NUN HER GOLÜ 1,6 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Beşiktaş'tan yıllık 4 milyon 350 bin Euro kazanan İspanyol oyuncunun attığı her gol 1,6 milyon liraya mal oldu .

Tarih : 17 Nisan 2018, 09:30
Puan Ver : Beşiktaş'ta Negredo'nun Her Golü 1,6 Milyon Liraya Mal Oldu(9/10)5

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Negredo beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Siyah- Beyazlı takıma gelirken sadece ligde 35 gol atacağının sözünü veren İspanyol golcü lig, kupa ve Avrupa'da 40 resmi karşılaşmaya çıktı. Negredo bu maçlarda sadece 14 gol atarak bekleneni veremedi.

PERFORMANSI YETERSİZ KALDI

Beşiktaş'tan yılda 4 milyon 350 bin euro maaş alan Negredo'nun attığı her gol 1.6 milyon liraya geldi. Böylece İspanyol golcü beklenenden az gol atarak camiada hayal kırıklığına neden oldu.

GOMEZ İLE ABOUBAKAR'I ARATTI

Negredo Beşiktaş'ın son 2 sezondaki golcüleri Gomez, Aboubakar ve Cenk Tosun'un çok gerisinde kaldı. Gol bölgesindeki sıkıntıyı gideremeyen İspanyol golcü büyük eleştirilere neden oldu.

MAÇ BAŞINA 0,35 GOL ATTI

İspanyol golcü maç başına 0,35 gol atarak vasatın altında bir görüntü verdi. Beşiktaş Yönetimi'nin Negredo konusunda sezon sonunda hasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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