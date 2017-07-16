BEŞİKTAŞ'TA OLCAY ŞAHAN'DAN BOŞALAN 10 NUMARAYI OĞUZHAN ÖZYAKUP GİYECEK
Son olarak Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan'ın giydiği 10 numaralı formayı bundan böyle Oğuzhan Özyakup giyecek.
Beşiktaş'ta Olcay Şahan'ın bıraktığı 10 numaralı forma yeni sahibini buluyor. Siyah beyazlılarda bu akşam oynanacak hazırlık maçında Oğuzhan Özyakup'un 10 numaralı forma ile sahaya çıkması bekleniyor.
YENİ 10 NUMARA OZZİE
Gamaspor'da yer alan haberde Anderson Talisca'nın sosyal medya hesabıdan "T10" yazarak 10 numaralı form isteğini dile getirdiği ancak formanın Oğuzhan Özyakup'a verileceği ifade edildi. Oğuzhan Özyakup'un bu akşam oynanacak Fortuna Sittard maçına 10 numaralı formayı giyerek çıkacağı aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gülen Ve Darbeci Komutanların Yer Aldığı Afişi Vatandaşlar Paspas Yaptı
- Miras Kalan Evin Duvarındaki Gizli Dolapta 100 Fünye Bulundu
- Erdoğan'ın "İdam" Çıkışına Ab'den Küstah Tehdit: Ab Kapısı Kapanır
- Darbe Gecesi Sela Okuduğu İçin Darbedilen Müezzin 10 Kere Sela Okudu
- Pilottan Kuleye: Martıya Çarpmış Olabiliriz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar