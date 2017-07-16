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Beşiktaş'ta Olcay Şahan'dan Boşalan 10 Numarayı Oğuzhan Özyakup Giyecek
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Beşiktaş'ta Olcay Şahan'dan Boşalan 10 Numarayı Oğuzhan Özyakup Giyecek

BEŞİKTAŞ'TA OLCAY ŞAHAN'DAN BOŞALAN 10 NUMARAYI OĞUZHAN ÖZYAKUP GİYECEK

Son olarak Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan'ın giydiği 10 numaralı formayı bundan böyle Oğuzhan Özyakup giyecek.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Beşiktaş'ta Olcay Şahan'dan Boşalan 10 Numarayı Oğuzhan Özyakup Giyecek(6/10)2

Beşiktaş'ta Olcay Şahan'ın bıraktığı 10 numaralı forma yeni sahibini buluyor. Siyah beyazlılarda bu akşam oynanacak hazırlık maçında Oğuzhan Özyakup'un 10 numaralı forma ile sahaya çıkması bekleniyor.

YENİ 10 NUMARA OZZİE

Gamaspor'da yer alan haberde Anderson Talisca'nın sosyal medya hesabıdan "T10" yazarak 10 numaralı form isteğini dile getirdiği ancak formanın Oğuzhan Özyakup'a verileceği ifade edildi. Oğuzhan Özyakup'un bu akşam oynanacak Fortuna Sittard maçına 10 numaralı formayı giyerek çıkacağı aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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