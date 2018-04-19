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Beşiktaş'ta Pepe depremi! Galatasaray maçı tehlikeye girdi

BEŞİKTAŞ'TA PEPE DEPREMİ! GALATASARAY MAÇI TEHLİKEYE GİRDİ

Pepe derbide gördüğü kırmızı kartla Galatasaray derbisini tehlikeye soktu. Portekizli'nin cezasına indirim gelmezse deneyimli oyuncu 29 Nisan'daki Galatasaray - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Tarih : 19 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Beşiktaş'ta Pepe Depremi! Galatasaray Maçı Tehlikeye Girdi(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Pepe maçın 30. dakikasında kırmızı kart gördü. Portekizli futbolcunun bu kartı maçı etkilediği kadar siyah-beyazlıların 31. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiyi de etkileyebilir.

Yıldız savunmacı direkt kırmızı kart gördüğü için en az iki maç ceza alacak. Beşiktaş Tahkim'e itiraz eder ve Pepe'nin cezasında indirim olmazsa deneyimli stoper TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisinde yer alamayacak.

FERNANDAO İLE ATIŞTI

Pepe gördüğü kırmızı kartın ardından alkış yaparak kenara doğru geldi. Bu sırada Fenerbahçe kulübesinde bulunan Fernandao ile Portekizli arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncusunu çekerek gerginliği azaltmaya çabaladı. Mücadele Pepe'nin oyundan çıkmasıyla devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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