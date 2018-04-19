BEŞİKTAŞ'TA PEPE DEPREMİ! GALATASARAY MAÇI TEHLİKEYE GİRDİ
Pepe derbide gördüğü kırmızı kartla Galatasaray derbisini tehlikeye soktu. Portekizli'nin cezasına indirim gelmezse deneyimli oyuncu 29 Nisan'daki Galatasaray - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Pepe maçın 30. dakikasında kırmızı kart gördü. Portekizli futbolcunun bu kartı maçı etkilediği kadar siyah-beyazlıların 31. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiyi de etkileyebilir.
Yıldız savunmacı direkt kırmızı kart gördüğü için en az iki maç ceza alacak. Beşiktaş Tahkim'e itiraz eder ve Pepe'nin cezasında indirim olmazsa deneyimli stoper TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisinde yer alamayacak.
FERNANDAO İLE ATIŞTI
Pepe gördüğü kırmızı kartın ardından alkış yaparak kenara doğru geldi. Bu sırada Fenerbahçe kulübesinde bulunan Fernandao ile Portekizli arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncusunu çekerek gerginliği azaltmaya çabaladı. Mücadele Pepe'nin oyundan çıkmasıyla devam etti.
Kaynak: haberinburada
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