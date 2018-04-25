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Beşiktaş'ta Pepe müjdesi! Dev derbide sahada olacak

BEŞİKTAŞ'TA PEPE MÜJDESİ! DEV DERBİDE SAHADA OLACAK

PFDK, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Pepe'ye 1 maç ceza verdi. Portekizli yıldız Galatasaray maçında sahada yerini alabilecek.

Tarih : 25 Nisan 2018, 19:50
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Beşiktaşlı oyuncu Pepe, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldı. Cezasını Evkur Yeni Malatyaspor maçında çeken Portekizli oyuncu Galatasaray derbisinde görev alabilecek.

TOLGA ZENGİN'E DE 1 MAÇ CEZA!

Tolga Zengin ise güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası aldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu KEPLER LAVERAN DE LIMA FERREIRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi ERDİNÇ GÜLTEKİN'in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu TOLGA ZENGİN'in, güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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