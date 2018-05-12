BEŞİKTAŞ'TA RİCARDO QUARESMA KADROYA ALINMADI
Osmanlıspor maçı için Ankara'ya giden Beşiktaş'ta sakatlığı ya da cezası bulunmayan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın kadroya alınmaması dikkat çekti.
Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk ihtimalini mucizelere bırakan Beşiktaş, 33. haftada Osmanlıspor'la deplasmanda karşı karşyıa gelecek. Beşiktaş'ın kafilesinde sürpriz olarak Ricardo Quaresma da yer almadı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle Alvaro Negredo, Adriano ve Pepe ile cezası bulunan Tosic yer almadı. Portekizli yıldızın sakat olup olmamasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İŞTE BEŞİKTAŞ KAFİLESİ
Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan Gönül, Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Gökhan Töre, Babel, Mustafa, Larin, Love
Kaynak: haberinburada
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