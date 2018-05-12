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Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma Kadroya Alınmadı

BEŞİKTAŞ'TA RİCARDO QUARESMA KADROYA ALINMADI

Osmanlıspor maçı için Ankara'ya giden Beşiktaş'ta sakatlığı ya da cezası bulunmayan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın kadroya alınmaması dikkat çekti.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma Kadroya Alınmadı(9/10)5

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk ihtimalini mucizelere bırakan Beşiktaş, 33. haftada Osmanlıspor'la deplasmanda karşı karşyıa gelecek. Beşiktaş'ın kafilesinde sürpriz olarak Ricardo Quaresma da yer almadı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle Alvaro Negredo, Adriano ve Pepe ile cezası bulunan Tosic yer almadı. Portekizli yıldızın sakat olup olmamasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ KAFİLESİ

Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan Gönül, Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Gökhan Töre, Babel, Mustafa, Larin, Love

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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