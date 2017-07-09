BEŞİKTAŞ'TA SAKATLANAN GÖKHAN TÖRE, 3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı meydana geldiği ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
SAĞ DİZİNDE KIKIRDAK HASARI VAR
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan'ın ortopedik muayeneden geçtiği ve MR'ının çekildiği belirtilerek, "Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir." denildi.
EN AZ 3 AY YOK
Son birkaç antrenmandır sağ dizinden rahatsızlık hisseden Gökhan'ın sahalara dönme süresinin en az 3 ay olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Rüyalar Şehri Dubai'nin Işıltılı Yüzünün Arkasında Kölelik Sistemi Yatıyor
- Albayrak: Fsru Ünitemizi Faaliyete Aldık Ve Yakın Zamanda İkincisi De Hayata Geçireceğiz
- Tsk, 24 Bin Sözleşmeli Erbaş Alacak
- Türk Parasının Kıymeti̇ni̇ Koruma Hakkında Kanun Değişiyor
- Markafoni'yi, Sivaslı İş Adamı Mahiroğlu Alıyor
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'ın Rakibi Ligde Son Dakikada Kurtuldu
- Sızan Formalardaki Detay, Beşiktaşlı Taraftarları Kızdırdı
- Beşiktaş Taraftarı, Diego Costa'dan Sonra Selena Gomez'i De Beşiktaş'a Çağırdı
- Beşiktaş Yönetimi, Geçtiğimiz Yıl 5 Milyon Tl Zarar Eden Bjk Tv'yi Kapatıyor
- Şarkıcı Emre Aydın, Sneijder Hamlesi Nedeniyle G.Saray Yönetimine Çattı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar