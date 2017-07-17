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Beşiktaş'ta Şüpheli Çöken Yol Alarmı! Bomba Uzmanı Çağırıldı

BEŞİKTAŞ'TA ŞÜPHELİ ÇÖKEN YOL ALARMI! BOMBA UZMANI ÇAĞIRILDI

Beşiktaş'ta çöken yol nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı. Şüpheli görülen olay için, polis bölgeye bomba uzmanı çağırdı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 16:20
Puan Ver : Beşiktaş'ta Şüpheli Çöken Yol Alarmı! Bomba Uzmanı Çağırıldı(5/10)1

İstanbul Beşiktaş'ta Saray Caddesi'nde rögar kapağının yanındaki çöküntü şüpheli bulununca yol trafiğe kapatıldı.

BOMBA UZMANI ÇAĞRILDI

Polis çevrede önlem alırken, inceleme yapması için bomba uzmanı çağrıldı. Çalışmalar sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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