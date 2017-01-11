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beşiktaş'ta talisca yüzleri güldürüyor

BEŞİKTAŞ'TA TALİSCA YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile yaptığı karşılaşmada fileleri bir kez havalandıran Talisca, Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında da 2 gol kaydetti

Tarih : 11 Ocak 2017, 13:22
Puan Ver : Beşiktaş'ta Talisca Yüzleri Güldürüyor(9/10)10


Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan 22 yaşındaki Anderson Talisca, gösterdiği performansla dikkati çekti.



Beşiktaş'ın ligde Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmada sağ ayak tarak kemiği kırılan ve iki aya yakın süre forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, sahalara dönmesinin ardından takımının oynadığı iki maçtaki performansıyla göz doldurdu.



Oynamaya hazır hale gelmesinin ardından Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakada ilk kez şans bulan Talisca, takımının bir golünü kaydederek sezon başındaki golcü kimliğini hatırlattı.



Anderson Talisca, Beşiktaş'ın Antalya kampında da sezonun ikinci bölümü için hazır olduğunu gösterdi.



Siyah-beyazlı ekibin Antalyaspor'a 4-2 mağlup olduğu hazırlık maçında takımının 2 golünü atan Talisca, performansıyla teknik heyeti sevindirdi.



GOLLERİYLE DİKKATİ ÇEKİYOR



Talisca, sezon başından beri ortaya koyduğu golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.



Sakatlığı öncesinde Süper Lig'de 6 maçta oynama şansı bulan Brezilyalı futbolcu, 4 gole imza attı.



Akhisar Belediyespor karşısında ligdeki ilk gol sevincini yaşayan genç futbolcu, Antalyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandırdı. Talisca, sakatlık yaşadığı Gençlerbirliği maçında ise takımının tek golünü kaydetti.



Anderson Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Benfica ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada ise yine ekibi adına bir kez fileleri sarstı.



Talisca, görev aldığı 10 resmi maçta siyah-beyazlılara 6 gol kazandırdı.



2 HAZIRLIK MAÇINDA 3 GOL



Siyah-beyazlı futbolcu, hazırlık maçlarını da boş geçmedi.



Sezonun ikinci bölümü için forvet transfer etmeyi planlayan Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncu, görev aldığı iki hazırlık müsabakasında 3 kez gol sevinci yaşadı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Ta  Talisca  Yüzleri  Güldürüyor    haber

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