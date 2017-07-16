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Beşiktaş'ta Tolga piyangosu! Ligin yeni ekibi istiyor

BEŞİKTAŞ'TA TOLGA PİYANGOSU! LİGİN YENİ EKİBİ İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna'nın Beşiktaş'ın öğrencisi olan 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Tolga Zengin için girişimlere başladı.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 12:20
Puan Ver : Beşiktaş'ta Tolga Piyangosu! Ligin Yeni Ekibi İstiyor(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe transfer çalışmalarını sürdürürken, gözünü Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin'e dikti.

BEŞİKTAŞ 3 İSTİYOR, GÖZTEPE DİRETİYOR

Siyah-Beyazlılar'ın eski yardımcı antrenörü Tamer Tuna'nın başına geçtiği İzmir ekibi, yeni sezon öncesinde kaleye 33 yaşındaki kaleciyi geçirmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın 2-3 milyon Euro'dan kapıyı açtığı öğrenilirken, Göztepe rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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