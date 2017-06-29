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beşiktaş'ta yollarına servet dökülen pepe bekleniyor

BEŞİKTAŞ'TA YOLLARINA SERVET DÖKÜLEN PEPE BEKLENİYOR

Beşiktaş, Pepe transferinde yeniden harekete geçiyor. Portekiz milli takımının Konfederasyonlar Kupasında Şili'ye yenilerek yarı finalde elenmesi sonrası tekrar düğmeye basan siyah beyazlılar, Pepe ile erken temas kuracak.

Tarih : 29 Haziran 2017, 10:33
Puan Ver : Beşiktaş'ta Yollarına Servet Dökülen Pepe Bekleniyor(8/10)9


Yaklaşık 13 milyon Euro (Yaklaşık 50 milyon TL) maliyeti olan Pepe'nin bir kaç gün içinde karar vermesinin sağlanması hedefleniyor. Sezonun Cumartesi günü yapılacak ilk çalışması öncesi mutlu bir transfer haberi vermek isteyen yönetim, Portekizli futbolcu için şartlarını zorluyor.



Vincent Aboubakar'ın takımda kalması için Porto ve Lorient kulüpleriyle de görüşmelerini sürdüren Beşiktaş olumsuz bir sonuçla karşılaşması halinde izleyeceği yol için de alternatifleri oluşturuyor.



Siyah beyazlılarda seçenekler arasında Palmeiras forması giyen Kolombiyalı golcü Miguel Borja'nın gündeme getirildiği ve değerlendirildiği öğrenildi. Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcuyu kiralama formülünü değerlendirdiği belirtildi.



 



kaynak:sabah








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