BEŞİKTAŞ'TAN 9 GOL YİYEN KALECİ, VODAFONE PARK'TAN ELLERİ CEBİNDE ÇIKIP GİTTİ
Beşiktaş'la oynadıkları maçta 9 gol yiyen Manisaspor kalecisi Emrullah Şalk, maç sonunda Vodafone Park'tan elleri cebinde çıkıp gitti.
Türkiye Kupasında Beşiktaş'tan 9 gol yiyen Manisaspor kalecisi Emrullah Şalk, mücadele sonunda takım otobüsünü kullanmadı. Elleri cebinde üzgün bir şekilde yürüyerek Vodafone Park'tan ayrılan kaleci soruları da cevapsız bıraktı.
Bilindiği üzere Beşiktaş'la oynanan maçta yenilen 9. golden sonra Mustafa Pektemek'e isyan eden kaleciyi Beşiktaşlı yıldızlar Negredo ve Tolga Zengin teselli etmişti. Gözyaşlarına hakim olamayan kaleci mücadele sonunda büyük üzüntü yaşamıştı.
Kaynak: haberinburada
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