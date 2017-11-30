BEŞİKTAŞ'TAN 9 GOL YİYEN TAKIMA PUAN SİLME CEZASI GELİYOR
Türkiye Kupasında Beşiktaş'a 9-0 yenilen Grandmedical Manisaspor, eski futbolcusuna borcu nedeniyle 6 puanının silinme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Eski futbolcusu Ariza Makukula'ya olan 1.6 milyon Euroluk borcu ödeyemeyen ve 6 puan silme cezası alan TFF 1'inci Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'un başı şimdi de Joshua Simpson'la derde girdi.
6 PUANLIK CEZA YOLDA
Siyah-beyazlıların, 2009-2012 yılları arasında Ege temsilcisinde top koşturan Kanadalı futbolcuya 750 bin euro borcu olduğu ve FIFA'nın kulübe ihtar yazısı gönderdiği öğrenildi. Manisaspor'un ocak ayına kadar Simpson'a parası yatırmadığı takdirde 6 puan silme cezası daha alacağı belirtildi.
TAKIMIN TOPLAM 9 PUANI SİLİNMİŞTİ
Simpson'ın Makukula'nın da avukatı olan Alexis Rutman'a bu davayı verdiği öğrenilirken, yönetimin 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşma zemini aramak için harekete geçtiği belirtildi. Maddi olarak en sıkıntılı günlerini yaşayan Manisaspor'da başkan Abdullah Mergen'in nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu. Şu an ligde küme düşme hattında bulunan Manisaspor'un, bu sezon borçları yüzünden toplam 9 puanı silindi.
BEŞİKTAŞ'A 9-0 YENİLMİŞLERDİ
Grandmedical Manisaspor geçtiğimiz gün Beşiktaş ile oynadığı Türkiye Kupası maçında 9-0 gibi tarihi bir skorla yenilmişti.
Kaynak: haberinburada
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