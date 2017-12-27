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Beşiktaş'tan 9 Gol Yiyince Ağlayan Kaleci, Kulübe İhtar Çekti
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Beşiktaş'tan 9 gol yiyince ağlayan kaleci, kulübe ihtar çekti

BEŞİKTAŞ'TAN 9 GOL YİYİNCE AĞLAYAN KALECİ, KULÜBE İHTAR ÇEKTİ

Türkiye Kupasında Beşiktaş'tan 9 gol yiyen Manisaspor kalecisi Emrullah, alacakları nedeniyle kulübe ihtarname yolladı.

Tarih : 27 Aralık 2017, 18:50
Puan Ver : Beşiktaş'tan 9 Gol Yiyince Ağlayan Kaleci, Kulübe İhtar Çekti(7/10)3

TFF 1'inci Lig'de devre arasına düşme hattında giren Manisaspor'da kaleci Emrullah ile yolların ayrılması bekleniyor.

Alacakları nedeniyle kulübe ihtarname yollayan tecrübeli file bekçisini yönetimin kadroda tutmayı düşünmediği ileri sürüldü. Emrullah, kupada Beşiktaş'a deplasmanda 9-0 mağlup oldukları maçın ardından gözyaşlarını tutamayarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

KULÜBÜN 6,5 MİLYON TL ÖDEME YAPMASI GEREKİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke, ilk yarının son 7 haftasında eldivenleri genç kaleci Göktuğ'a emanet etti. Bu arada transfer yasağının kaldırılması için 6.5 milyon TL ödeme yapması gereken yönetimin mevcut kadroyla yola devam etmeyi planladığı iddia edildi.

Yönetimin serbest kalmamaları için Metin ve Zahit'e ödeme yapması bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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