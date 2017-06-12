Gözaltına Alındığı Operasyonda Şok Detaylar
Suudi Arabistan'dan Flaş Bein Sports Kararı
Hastaneye Yaralı Getirdikleri Kadın Ölünce Kaçtılar
Sızma Girişimindeki Pkk'lılar F-16'larla Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanatçı Ve Sporculara İftar Verdi
Emniyetten Pervin Buldan Açıklaması
İstanbul'da Toplu Ulaşım Bayramda İndirimli Olacak
Marmara Ve Ege'de Deprem! İşte Depremin Merkez Üssü
Yunanistan'da Yıkılan Binalar Var
Acil Zayıflamak İçin Ne Yapabilirim? Diyorsanız...
Amerika'da Baby Shower Partisi
İngiliz Klasiği 3 Tekerlekli Otomobil Türkiye'ye Geliyor
Katar Ablukayı Kırdı! Gemi Limana Ulaştı
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.55'e Çıktı
En Değerli Futbolcu Neymar
Pkk'lı Teröristlerden Üs Bölgesine Hain Saldırı
Depremin Ardından Herkes Eski Chp'li Vekilin Tweet'ini Konuşuyor
Tesadüfen Deprem Anını Kaydettiler
Depremin Ardından Çok Önemli Artçı Uyarısı Geldi!
Ege Denizi'nde 6,3'lük Deprem!

beşiktaş'tan deniz türüç'e teklif geldi mi?

BEŞİKTAŞ'TAN DENİZ TÜRÜÇ'E TEKLİF GELDİ Mİ?

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni kaptanın Umut Bulut olduğunu söylerken Deniz Türüç hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili konuştu.

Tarih : 12 Haziran 2017, 13:24
Puan Ver : Beşiktaş'tan Deniz Türüç'e Teklif Geldi Mi?(6/10)6


Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir, Yönetim Kurulu ve teknik kadro arasında yapılan görüşme sonucu dün gece sarı kırmızılı ekibin Kayserili milli futbolcusu Umut Bulut'un sözleşmesini karşılıklı olarak uzattıklarını ve futbol yaşamını Amerika'da sürdürecek Mabiala'nın yerine yeni sezonda bu görevi Umut'un üstleneceğini söyledi.



Dr. Erol Bedir" Gerek centilmenliği, gerek örnek futbol yaşantısı gerekse Kayserili oluşu nedeniyle bu görevi Umut'a verdik. Kendisi bu sezonda takımımızda önemli bir görev üstlenerek, arkadaşlarına ağabeylik yapacak" dedi.



DENİZ TÜRÜÇ İÇİN TEKLİF GELMEDİ



Deniz Türüç'ün Beşiktaş'a transfer olacağı, siyah beyazlı kulübün bu oyuncuya karşılık Kayserispor'a 5 oyunculuk bir liste önerdiği yolundaki haberleri gülerek okuduklarını belirten Erol Bedir "Transfer döneminde böyle yakıştırmalar ve tek taraflı, danışılmadan, sorulmadan yazılan haberler ne yazık ki gazeteleri süslüyor. Deniz Türüç bizim sözleşmeli oyuncumuz. Şu ana kadar da hiçbir kulüpten transferiyle ilgili olarak yazılı veya sözlü resmi bir teklif gelmedi" diye konuştu.








Etiketler: Beşiktaş  Tan  Deniz  Türüç  E  Teklif  Geldi  Mi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER