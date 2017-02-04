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beşiktaş'tan flaş karar!

BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ KARAR!

Beşiktaş yönetiminin, 22. haftadaki G.Saray derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü oynanması için TFF'ye başvuru yapacağı öğrenildi

Tarih : 04 Şubat 2017, 09:27
Puan Ver : Beşiktaş'tan Flaş Karar!(7/10)7


Siyah-Beyazlılar, başvuruya gerekçe olarak 23 Şubat Perşembe günü Avrupa Ligi'nde H.Beer- Sheva ile İsrail'de oynanacak rövanş maçını gösterecek. Öte yandan yöneticilerin, ligde cuma günkü Karabük maçını öne sürüp, kupada yarın oynanacak F.Bahçe karşılaşmasının neden cumartesi (bugün) oynanmadığını TFF yetkililerine sorup tepki gösterdiği bildirildi.



 



kaynak:habertürk








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