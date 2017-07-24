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Beşiktaş'tan Gazeteci Cem Dizdar'a: Tüm Arşivimizi Açtık
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Beşiktaş'tan Gazeteci Cem Dizdar'a: Tüm Arşivimizi Açtık

BEŞİKTAŞ'TAN GAZETECİ CEM DİZDAR'A: TÜM ARŞİVİMİZİ AÇTIK

Beşiktaş, Atınç Nukan'ın Leipzig'e transferinde "şaibe" olduğunu ima eden gazeteci Cem Dizdar için yaptığı açıklamada, "Söylediklerini kanıtlaması için tüm arşivimizi kendisine açtık." dedi.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 21:40
Puan Ver : Beşiktaş'tan Gazeteci Cem Dizdar'a: Tüm Arşivimizi Açtık(9/10)5

Beşiktaş Kulübü, TRT Spor kanalında gazeteci Cem Dizdar tarafından Atınç Nukan'ın önceki yıl gerçekleşen Leipzig transferiyle ilgili iddiası üzerine resim internet sitesinden açıklamada bulundu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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