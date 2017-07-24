BEŞİKTAŞ'TAN GAZETECİ CEM DİZDAR'A: TÜM ARŞİVİMİZİ AÇTIK
Beşiktaş, Atınç Nukan'ın Leipzig'e transferinde "şaibe" olduğunu ima eden gazeteci Cem Dizdar için yaptığı açıklamada, "Söylediklerini kanıtlaması için tüm arşivimizi kendisine açtık." dedi.
Beşiktaş Kulübü, TRT Spor kanalında gazeteci Cem Dizdar tarafından Atınç Nukan'ın önceki yıl gerçekleşen Leipzig transferiyle ilgili iddiası üzerine resim internet sitesinden açıklamada bulundu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
Kaynak: haberinburada
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