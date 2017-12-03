BEŞİKTAŞ'TAN MAÇ SONU İMALI PAYLAŞIM
Beşiktaş Galatasaray maçının ardından mücadelenin oynandığı Vodafone Park'ın resmi twitter hesabından imalı "Doğum günümdü" paylaşımı yapıldı.
Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından maçın oynandığı Vodafone park'ın resmi twitter hesabından takipçileri şaşırtan bir paylaşımda bulunuldu.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU
Maçından ardından maç sonu skorbordun fotoğrafının altına 'Doğum günümdü' mesajı yazılıp paylaşıldı.
Yapılan paylaşımın ardından sosyal medyada Beşiktaş taraftarları o tweeti beğeni yağmuruna tuttu.
İşte o paylaşım…
Kaynak: haberinburada
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