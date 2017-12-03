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Beşiktaş'tan maç sonu imalı paylaşım

BEŞİKTAŞ'TAN MAÇ SONU İMALI PAYLAŞIM

Beşiktaş Galatasaray maçının ardından mücadelenin oynandığı Vodafone Park'ın resmi twitter hesabından imalı "Doğum günümdü" paylaşımı yapıldı.

Tarih : 03 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Beşiktaş'tan Maç Sonu İmalı Paylaşım(9/10)5

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından maçın oynandığı Vodafone park'ın resmi twitter hesabından takipçileri şaşırtan bir paylaşımda bulunuldu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU

Maçından ardından maç sonu skorbordun fotoğrafının altına 'Doğum günümdü' mesajı yazılıp paylaşıldı.

Yapılan paylaşımın ardından sosyal medyada Beşiktaş taraftarları o tweeti beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım…

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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