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Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş!

BEŞİKTAŞ'TAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ!

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fenerbahçe'yi, Quaresma (2) ve Vida'nın attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Tarih : 26 Şubat 2018, 09:20
Puan Ver : Beşiktaş'tan Muhteşem Geri Dönüş!(7.2/10)16

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

PERDEYİ FERNANDAO AÇTI

Karşılaşmanın 8. dakikasında Fenerbahçe Fernandao ile öne geçti. Sağ kanattan gelişen sarı-lacivertliler atağında Isla'nın pasına hareketlenen Dirar ceza sahasına yerden ortasını yaptı. Fabri'nin çeldiği topu Giuliano kaleye gönderdi. Vida'dan seken top Fernandao'nun önüne düştü ve Brezilyalı futbolcu sert bir vuruşla takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.

İSMAİL KÖYBAŞI OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Zorlu mücadelenin 32. dakikasında İsmail Köybaşı sakatlanarak oyun alanını terk etti. İsmail'in yerine oyuna Şener Özbayraklı dahil olduç

BEŞİKTAŞ, QUARESMA İLE BERABERLİĞE YAKLAŞTI

35. dakikada Ricardo Quaresma gole çok yaklaştı. sağ kanatta topla buluşan yıldız futbolcu rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Portekizli yıldız ayağının dışıyla mükemmel bir vuruş gerçekleştirdi fakat Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Kameni topu kornere yumruklamayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 49. dakikasında Beşiktaş Vida ile beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan kornerde Quaresma topu Gökhan Gönül ile buluşturdu. Gökhan'ın kestiği ortaya iyi yükselen Vida düzgün bir kafa vuruşu ile takımına beraberliği getirdi: 1-1.

MEDEL ÇİZGİDEN ÇIKARDI

52. dakikada defansın arkasına atılan topa hareketlenen Fernandao, Fabri'nin kalesini terkettiğini görür görmez meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. İspanyol kaleciden seken top Mehmet Topal'ın önüne düştü. Tecrübeli futbolcu aşırtma bir vuruş gerçekleştirdi fakat Beşiktaş'ın Şilili futbolcu Medel topu kale çizgisi üzerinden kafasıyla uzaklaştırdı.

NEGREDO'NUN KAFASI KAMENİ'DE KALDI

Karşılaşmanın 72. dakikasında sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül ortasını yaptı. Oyuna Vida'nın yerine dahil olan Negredo kafa vuruşunu yaptı fakat top Kameni'de kaldı.

QUARESMA HARİKA BİR GOLLE BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ

Zorlu mücadelenin 77. dakikasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo, Josef de Souza ile girdiği ikili mücadelede ayakta kaldı. İspanyol golcü ceza sahası içinde topu Quaresma ile buluşturdu. Yıldız futbolcu ayağının dışıyla muhteşem bir vuruş yaptı ve takımını Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçirdi.

QUARESMA SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma muhteşem bir vuruş ile kendisinin ikinci Beşiktaş'ın 3. golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-1 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Tan  Muhteşem  Geri  Dönüş    haber

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