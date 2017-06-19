

Milliyet'in haberine göre tecrübeli hocaya çok güvendiğini her fırsatta dile getiren Orman'ın, Şenol Güneş'e şunları söyledi:







"Hocam hiç merak etme. Yönetim olarak sizin vereceğiniz kararların arkasında olacağız. Marcelo ve Oğuzhan'a çok teklif geliyor. Eğer ikisinin toplamı 22 milyon Euro olursa bu isimlerin gitmesine izin verebiliriz. Ayrıca onlar gitmek isterse bu iş olur. Ama sizi temin ederim ki ikisi giderse onlar kadar iyi oyuncular alacağız.



GÜNEŞ'E GARANTİ VERDİ







Bu konuda tereddütünüz olmasın. Hatta gelecek sezon daha güçlü bir Beşiktaş olacak. Hem ligde hem de Avrupa'da zirveye çıkmak için ne gerekiyorsa elimizden geldiği kadar yapacağız."







Beşiktaş ile sözleşme yenilediği için çok mutlu olduğunu söyleyen Şenol Güneş'in ise Fikret Orman'a teşekkür ettiği aktarıldı.







kaynak:sabah