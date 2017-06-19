BEŞİKTAŞ'TAN OĞUZHAN VE MARCELO'YA '88 MİLYON'LUK İZİN!
Teknik Direktör Şenol Güneş ile 2 sene daha sözleşme uzatarak hem siyah beyazlı hocanın ücretinde iyileştirme yapan hem de sıkıntılı süreci noktalayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman adeta futbolun anahtarını Güneş'e verdi.
Milliyet'in haberine göre tecrübeli hocaya çok güvendiğini her fırsatta dile getiren Orman'ın, Şenol Güneş'e şunları söyledi:
"Hocam hiç merak etme. Yönetim olarak sizin vereceğiniz kararların arkasında olacağız. Marcelo ve Oğuzhan'a çok teklif geliyor. Eğer ikisinin toplamı 22 milyon Euro olursa bu isimlerin gitmesine izin verebiliriz. Ayrıca onlar gitmek isterse bu iş olur. Ama sizi temin ederim ki ikisi giderse onlar kadar iyi oyuncular alacağız.
GÜNEŞ'E GARANTİ VERDİ
Bu konuda tereddütünüz olmasın. Hatta gelecek sezon daha güçlü bir Beşiktaş olacak. Hem ligde hem de Avrupa'da zirveye çıkmak için ne gerekiyorsa elimizden geldiği kadar yapacağız."
Beşiktaş ile sözleşme yenilediği için çok mutlu olduğunu söyleyen Şenol Güneş'in ise Fikret Orman'a teşekkür ettiği aktarıldı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar