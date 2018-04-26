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Beşiktaş'tan olay Yıldırım Demirören kararı! Önerge verildi

BEŞİKTAŞ'TAN OLAY YILDIRIM DEMİRÖREN KARARI! ÖNERGE VERİLDİ

Beşiktaş'ta yapılan Divan Kurulu toplantısında, Yıldırım Demirören dahil, TFF yönetiminde yer alan 6 Beşiktaş genel kurul üyesinin, üyeliklerinin düşürülmesi yönünde önerge verildi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 21:10
Puan Ver : Beşiktaş'tan Olay Yıldırım Demirören Kararı! Önerge Verildi(7/10)3

Beşiktaş'ta yapılan Divan Kurulu'nda Türkiye Futbol Federeasyonu Başkanı Yıldırım Demirören dahil olmak üzere, futbol federasyonunda yönetiminde yer alan 6 Beşiktaş genel kurul üyesinin, siyah beyazlı kulüpten üyeliklerinin düşürülmesine dair önerge verildi.

İŞTE ÜYELİKLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İSTENEN O İSİMLER:

Federasyonun verdiği karara tepkili olan üyeler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin Aykaç, Mete Düren ve Erhan Kamışlı'nın Beşiktaş Genel Kurulu üyeliklerinin düşürülmesi için dilekçe verdi.

Futbol federasyonu yönetim kurulu toplantısında federasyon yönetim kurulu, oy birliği ile maçın 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak devam etmesi kararını almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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