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Beşiktaş'tan resmi Demba Ba açıklaması geldi!

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ DEMBA BA AÇIKLAMASI GELDİ!

Beşiktaş, Fikret Orman'ın yaptığı Demba Ba açıklamasının yanlış anlaşıldığını ve kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Tarih : 05 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Beşiktaş'tan Resmi Demba Ba Açıklaması Geldi!(8/10)4

Beşiktaş'tan Fikret Orman'ın Demba Ba sözleri üzerine açıklama yapıldı.

"ALGI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız Fikret Orman'ın gazetecilerle sohbet sırasında Demba Ba ile ilgili sözlerinin farklı bir algı yaratmak maksadıyla kullanılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz.

Başkanımızın sözlerinin tamamını bir kenara bırakarak, sadece bir bölümünü cımbızla seçerek kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun gündemindeki tek konu olduğunu vurgulayan ve başka hiçbir konunun gündemde olmadığını açıkça ifade eden Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya verdiği yanıt Göztepe kulübünü ve futbolcuyu öven ifadelerdir.

Beşiktaş camiası ve kamuoyunun yapılmaya çalışılan, yapılan kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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